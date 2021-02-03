В Тюмени будут судить жителя Новосибирска, пойманного с 2 кг наркотиков

В Тюмени в суд направлено уголовное дело в отношении 24-летнего жителя Новосибирской области. Молодой человек обвиняется в перевозке наркотиков в особо крупном размере.

В начале ноября 2020 года на 40-м километре автодороги Тюмень — Омск сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль под управлением мужчины, в котором он перевозил марихуану и гашиш общей массой около 2 кг.

Молодой человек взялся за доставку запрещенных веществ из Санкт-Петербурга в Новосибирск за вознаграждение в сумме 300 тысяч рублей. Одну часть "товара" он спрятал под передним пассажирским сидением, вторую в багажнике. Было возбуждено уголовное дело

"В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направленно в Тюменский суд для рассмотрения по существу. Молодому человеку грозит до 15 лет лишения свободы", — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тюменской области.