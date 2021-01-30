Тюменцы стали меньше болеть туберкулезом

В Тюменской области наблюдается снижение уровня заболеваемости туберкулезом среди взрослых и детей. Отчасти это связано с пандемией и сокращением числа профосмотров, но важную роль сыграли усилия врачей в борьбе с болезнью.

Как сообщила главврач Областного противотуберкулезного диспансера Наталья Пирогова, уровень смертности от заболевания снизился на 20%. Была организована системная работа по лечению, а также розыску пациентов, которые отказываются от медицинской помощи.

"Положительной динамике также способствовало применение новых технологий и способов обследования для назначения методов лечения. Из-за временной отмены профилактических осмотров в 2020 году охват населения диагностикой туберкулеза – флюорографией – признан очень низким, всего 66%. Но эта ситуация будет исправлена", - отметила врач.

Так, на базе Областного противотуберкулезного диспансера числятся три передвижных флюорографа, которые не прекращали свою работу даже в период пандемии. Эта работа будет продолжена, планируется возобновить диспансеризацию, профилактические осмотры. Обследования в настоящее время проводятся по записи, в индивидуальном порядке, пишет "Вслух.ру".