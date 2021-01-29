Нейропсихолог детского центра "Ступеньки" рассказала о преимуществах специализированных занятий

Фото: детский центр "Ступеньки"

Занятия с нейропсихологом в детском центре "Ступеньки" помогают детям правильно развиваться и легко учиться. При изучении способностей ребенка специалист помогает выбрать наиболее понятный и усваиваемый метод обучения ребенка.

Дипломированный нейропсихолог Мария Дамаскина рассказала, кому подойдут занятия и как ребенку может помочь курс нейропсихологии.

- Мария, на что направлен курс занятий?

- Занятия с нейропсихологом направлены на развитие мозга ребенка через специальные двигательные и интеллектуальные упражнения.

- Как понять, что ребёнку нужна консультация и занятия со специалистом?

- Занятия с нейропсихологом показаны, если ребенок невнимательный, рассеянный и забывчивый; быстроутомляемый; гиперактивный, или, наоборот, слишком медлительный; неуклюжий и неловкий – "сносит все углы"; импульсивный, не умеет следовать правилам.

- Нужно ли в школьном возрасте посещать нейропсихолога?

- Школьники обращаются к нейропсихологу с трудностями обучения - проблемы счета, чтения и письма: путание букв, зеркальное написание, несоблюдение границ листа, игнорирование правил.

Во время занятий нейропсихолог оценивает психические процессы ребенка (мышление, память, восприятие, моторную активность, речь, внимание) и помогает привести к балансу работу сильных и слабых сторон головного мозга.

Чтобы узнать подробности и записаться на курс к нейропсихологу, звоните по телефону +7 (3452) 500-908.