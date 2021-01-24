Среди тюменцев в моду входят прозрачные защитные маски

Защитная маска становится не просто мерой профилактики распространения вирусных инфекций, но и аксессуаром, который дополняет образ тюменцев. Поэтому возникают тренды, в том числе сезонные, в моду входят те или иные варианты средств индивидуальной защиты.

Как рассказала дизайнер Ксения Загвозинская, в Тюмени стали модными маски, которые дополняют тотал-лук: если раньше под цвет обуви, пояса и сумочки подбирали помаду, то теперь – маску. И чем больше у человека есть масок различных оттенков, тем лучше, так можно надевать их под цвет одежды или по настроению.

Тренд сезона – маска с яркими принтами, а также брендированные маски, которые выполняются под заказ в различных организациях и компаниях, которые оказывают услуги. Горожане с помощью принта могут выразить свой характер, чувство юмора, эмоции, либо невербально передать окружающим какое-либо послание. В моду также входят варианты СИЗ с защитным прозрачным экраном. Такая маска и от вирусов защищает, и не натирает кожу, и не закрывает лицо – например, макияж.

Стильно смотрятся и маски с вышивкой либо украшенные стразами. Но главное – это комфорт, потому основу защитного аксессуара лучше выбирать из натурального хлопка, пишет "Мегатюмень".