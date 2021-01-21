Тюменцев просят не забивать канализацию влажными салфетками

Фото предоставлено ООО "Тюмень Водоканал"

Работники "Тюмень Водоканала" обращаются к жителям Тюмени и просят их не смывать в канализацию влажные салфетки. Синтетическое волокно вытягивается и переплетается, образуя огромные комки, которые становятся причиной засоров на сетях водоотведения.

"Как минимум это приводит к внеплановой профилактике, а как максимум — к ремонту дорогостоящего насосного оборудования", — рассказал начальник цеха эксплуатации сетей и насосных станций водоотведения Роман Габрильян.

На сооружениях очистки сточных вод засоры их салфеток тоже доставляют немало проблем. Они обвивают оборудование, забивают решетки и трубы.

"Чтобы прочистить один из засоров, в трубе пришлось выпилить отверстие, через которое, как монстра в фантастическом фильме, вытянули огромный "кокон" из синтетических салфеток. Только за один раз из трубы достали более 50 кг мусора", — рассказал начальник цеха очистки сточных вод Евгений Пугачев.

Компания "Росводоканал Тюмень" обращается к жителям города Тюмени и Тюменского района с просьбой соблюдать элементарные правила пользования канализацией. Нельзя выбрасывать в систему водоотведения тряпки, салфетки, влажную туалетную бумагу, остатки пищи и другой мусор.