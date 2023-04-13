Тюмень Водоканал предложит свои вакансии на ярмарке трудоустройства

ООО "Тюмень Водоканал" 14 и 15 апреля примет участие в первом этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей".

Компания занимается водоснабжением и водоотведением, коллектив - более 1200 человек. Ежедневно специалисты предприятия делают всё для того, чтобы потребители получали качественные услуги водоснабжения и водоотведения. С желающими трудоустроиться кадровики будут общаться с 11:00.

Вакансии предприятия размещены на портале "Работа России" и интерактивном портале департамента.