Тюмень Водоканал предложит свои вакансии на ярмарке трудоустройства

ООО "Тюмень Водоканал" 14 и 15 апреля примет участие в первом этапе Всероссийской ярмарки трудоустройства "Работа России. Время возможностей".
Компания занимается водоснабжением и водоотведением, коллектив - более 1200 человек. Ежедневно специалисты предприятия делают всё для того, чтобы потребители получали качественные услуги водоснабжения и водоотведения. С желающими трудоустроиться кадровики будут общаться с 11:00.
Вакансии предприятия размещены на портале "Работа России" и интерактивном портале департамента.
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