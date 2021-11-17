Тюменские депутаты отметили, что на сетях водоснабжения вдвое снизились потери

Реализация концессионного соглашения между администрацией Тюмени, правительством региона и ООО "Тюмень Водоканал" о развитии и модернизации централизованной системы водоснабжения и водоотведения позволила за три года значительно снизить потери ресурса, количество инцидентов на сетях. К такому выводу пришли члены постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Тюменской городской думы, проанализировав доклад администрации города о ходе реализации концессионного соглашения.

С 2018 года на модернизацию инженерной инфраструктуры было направлено 5,7 млрд рублей, построено и реконструировано более 183 км сетей водоснабжения и 87 км сетей водоотведения, благодаря чему вдвое снизились инциденты и потери на сетях водоснабжения, работы на объектах идут опережающими темпами, сообщил замглавы Тюмени Семен Тегенцев.

Депутаты Дмитрий Елагин и Владимир Гороховцев проявили обеспокоенность низким уровнем воды в Туре и поинтересовались, как это может отразиться на жизнеобеспечении города. Александра Гунбина волнует вопрос, хватит ли ресурса, если будут осуществлены планы по подключению к городской системе водоснабжения некоторых муниципальных образований Тюменского района.

Отвечая на вопросы, генеральный директор ООО "Тюмень Водоканал" Ольга Сарбаева заверила, что водных ресурсов достаточно для бесперебойного обеспечения водой горожан и жителей пригорода, модернизация системы производится с учетом этих объемов потребления, а современные технологические решения позволяют максимально эффектно забирать воду из имеющихся источников. Что касается низкого уровня воды в Туре, то это природный фактор — сказались жаркое лето и отсутствие осадков. "Аномально засушливое лето этого года послужило снижению уровня в реке. Полагаем, что ситуация стабилизируется и осадков будет достаточно, чтобы река восполнилась. Воды хватит", -подчеркнула Ольга Сарбаева.

В этом году горожане столкнулись с проблемой, когда питьевая вода из-под крана несколько дней шла со специфическим запахом и привкусом. "Что сделано, чтобы такая ситуация больше не повторилась", - обратился к представителю Водоканала депутат Александр Григорьев.

"Жалобы были, на каждую мы оперативно реагировали. В целом по городу загружены угольные фильтры, мы воду очистили органолептические показатели привели в норму, все жалобы были отработаны. Промывали распределительные сети, общедомовые сети, то есть работы, которые нужно было сделать, мы сделали. Ситуацию мы стабилизировали. Оперативно смонтировали установку угольной пульпы, провели ее опытно-промышленные испытания. Полагаем, что мы готовы на 100 % к такому случаю. Более того, мы будем загодя знать проблему, если она будет выдвигаться на Тюмень: у нас есть договор с УДМС, мы будем знать по показателям, какого качества вода идет к нам и будем лабораторию в Речкино направлять — это два дня до Тюмени, а Новотуринская станция — 5 дней до Тюмени. Мы готовы к подобной ситуации. Не допустим ее в будущем", - ответила Ольга Сарбаева.

"Постоянная комиссия отмечает значительный уровень выполнения мероприятий концессионного соглашения, направленных на реконструкцию, модернизацию объектов водоснабжения, водоотведения города Тюмени. Их выполнение позволило с 2018 по 2020 годы реконструировать и построить более 90 км сетей водоснабжения и 56 км сетей водоотведения, вовлечь в течение трех лет капитальные вложения в объеме 4,3 млрд рублей в систему водоснабжения и водоотведения города Тюмени. Заслушав доклад замглавы Семена Тегенцева, постоянная комиссия решила информацию администрации города о ходе реализации концессионного соглашения принять к сведению", - подытожил обсуждение председатель постоянной комиссии Дмитрий Антипов.