Росводоканал предупредил, что его сотрудники не ходят по квартирам без предупреждения

В компанию "Росводоканал Тюмень" поступило сообщение о том, что в доме № 163 по Московскому тракту в квартиры заходит молодой человек, представляется сотрудником водоканала и, якобы, проверяет качество и напор воды.

"Сотрудники компании не приходят в квартиры абонентов без предупреждения. Специалист водоканала всегда предупредит о приходе по телефону", - предупреждает "Росводоканал Тюмень".

Есть всего три случая, когда к вам в квартиру может прийти сотрудник водоканала:

1. Если Вы подали заявку на замену, поверку или опломбировку приборов учета воды.

2. Вы пригласили специалиста лаборатории, чтобы проверить качество воды.

3. Пожаловались на качество воды в Водоканал.

Компания просит граждан быть бдительными и остерегаться мошенников.