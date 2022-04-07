Росводоканал предупредил, что его сотрудники не ходят по квартирам без предупреждения

В компанию "Росводоканал Тюмень" поступило сообщение о том, что в доме № 163 по Московскому тракту в квартиры заходит молодой человек, представляется сотрудником водоканала и, якобы, проверяет качество и напор воды.
"Сотрудники компании не приходят в квартиры абонентов без предупреждения. Специалист водоканала всегда предупредит о приходе по телефону", - предупреждает "Росводоканал Тюмень".
Есть всего три случая, когда к вам в квартиру может прийти сотрудник водоканала:
1. Если Вы подали заявку на замену, поверку или опломбировку приборов учета воды.
2. Вы пригласили специалиста лаборатории, чтобы проверить качество воды.
3. Пожаловались на качество воды в Водоканал.
Компания просит граждан быть бдительными и остерегаться мошенников.
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