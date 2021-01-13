Тюменцам расскажут о проблемах подростков

Тюменцы представили серию видеороликов о проблемах подростков. "Нетрудные подростки" — это серия из пяти видео с тюменскими практикующим психологами. Они рассказывают об актуальных проблемах в жизни подростка и дают рекомендации родителям о том, как легче пережить этот период.

Ролики можно посмотреть в группе Киберпатруля Тюменской области во "ВКонтакте". Сейчас опубликовано четыре видеоролика. В первом видео психолог рассказывает, как понять, стал ли ребенок жертвой травли или сам является агрессором. В следующем эксперт обозначила рекомендации в борьбе с вредными привычками у подростков: как определить их наличие и как бороться. Третье видео посвящено обучению: как вернуть мотивацию к обучению у младших и старших школьников после долгого перерыва. Эксперт четвертого видео рассказала, как подростки выбирают друзей и почему их может тянуть в плохие компании.

Пятый видеоролик выйдет 15 января. В нем расскажут, из-за чего подростки могут отстраняться от родителей и почему это нормально.