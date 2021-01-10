В Областном офтальмологическом диспансере оказывают подбор глазных протезов для пациентов всех возрастов

Фото пресс-службы Областного офтальмологического диспансера

Областной офтальмологический диспансер – единственное медучреждение в регионе, где оказывают подбор стандартных глазных протезов для пациентов всех возрастов: от малышей с рождения и до глубокой старости. В базе находится порядка 4 000 протезов под различные параметры глаз.

Показаниями к протезированию являются врожденный и приобретенный анофтальмы, субатрофия, врожденный микрофтальм. При обращении пациента в диспансер параметры протеза определяются по здоровому глазу: цвет радужки, форма, размер роговицы.

"При подборе протеза учитывается симметрия, оцениваем вместе с пациентом косметический эффект. Определяемся с материалом, из которого он должен быть изготовлен: стеклянный или пластмассовый. Из базы подбираем несколько вариантов, наиболее подходящих по всем параметрам. Затем – обрабатываем полость глаза антисептиком и ведем подборочное протезирование. Эта процедура абсолютно безболезненная, не требует анестезии, поэтому процесс для пациента комфортный, даже для маленьких детей. Техника постановки и снятия протеза у нас отработана. Если пациента все устраивает – сразу выдаем готовый протез. Аналогов подобной работы нет в Тюменской области", – рассказала заведующая кабинетом глазного протезирования ГАУЗ ТО "Областной офтальмологический диспансер", врач-офтальмолог Ольга Мамаева.

Для установки доступны протезы из разных материалов, каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Стеклянные – более легкие, выглядят очень натурально, но при этом достаточно хрупкие и вызывают дискомфорт при ношении в холодное время года. Пластиковые протезы более тяжелые, но прочные и имеют низкую теплопроводность, что предпочтительнее для сибирской зимы. Все протезы соответствуют гигиеническим, санитарным, эпидемиологическим требованиям, изготавливаются из разрешенных материалов.

Протезирование проводится как по ОМС, так и на платной основе. При этом замена протеза проводится с необходимой частотой: детям – раз в три месяца, затем каждые полгода, так как идет интенсивный рост. С 12 лет считается протезирование взрослого человека: стеклянные протезы носятся один год, пластмассовые – два года.

"После удаления глаза по любой причине пациент должен обратиться к нам в течение 3 дней, а лучше – на 1-3 сутки после операции. Чем дольше существует полость без глаза, тем сокращается, сложнее поставить протез необходимого размера. Если протезирование будет происходить с задержкой, то мы вынуждены будем поставить маленький протез, который косметически не удовлетворит пациента", – подчеркнула врач.

Если же подобрать идеальный вариант не удалось, то врач может рекомендовать индивидуальное протезирование. Такие услуги предоставляют организации из Омска, Челябинска, Красноярска, Москвы.

Отметим, что специального направления для обращения в кабинет протезирования не требуется. Записаться на прием можно по номеру единого контакт-центра: +7 (3452) 50-37-44.