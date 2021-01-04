Тюменские автолюбители могут снизить расход топлива зимой

В зимнее время расход топлива у автомобиля увеличивается, в основном из-за прогревов двигателя и использования печки. Однако тюменские эксперты утверждают, что при соблюдении нескольких правил можно сократить этот расход.

Владелец автомастерской Виталий Широков отметил, что в первую очередь топливо тратится на прогрев автомобиля. Если у владельца есть теплый гараж, то оставлять на ночь машину лучше в нем. Даже при слабых морозах мотор запустится быстрее, а на прогрев уйдет в разы меньше бензина. Подобного эффекта помогают добиться установки для предпускового подогрева двигателя.

Второй способ экономии – регулярное мытье транспорта и очистка кузова от снега. Слой грязи или наледь нарушают аэродинамику и увеличивают сопротивление, что повышает расход топлива на 3%.

Также важно проверять давление в шинах. Из-за перепада температур оно может падать, а поездки на полуспущенных колесах увеличивают не только износ шин, но и расход топлива.

Дополнительную нагрузку на двигатель дает слишком вязкое масло. Водителям стоит использовать зимой так называемые энергосберегающие масла, например, 0W-20, вместо 5W-40. Жидкое масло быстрее растекается и более эффективно смазывает мотор при минусовых температурах.

Для экономии нужно сократить использование различных электроприборов, например, подогрева сидений, подсветки, так как они дают дополнительную нагрузку на генератор. Облегчите по максимуму вес авто: уберите из багажника не нужное, летние вещи, снимите багажник, пишет "АиФ – Западная Сибирь".