Тюменским водителям стоит опасаться накатов на дорогах

На тюменских дорогах и трассах даже на сухом асфальте могут образовываться накаты, которых автолюбителям стоит опасаться. В числе зон риска – участки перед светофорами, лежачими полицейскими и мосты.

Как рассказал автоэкперт Виталий Печников, перед светофорами водители тормозят и трением разогревают асфальтовое покрытие. Снег в таких местах тает, превращаясь в воду, которая на холоде мгновенно превращается в лед. Подобный эффект возникает и перед лежачими полицейскими.

Гололед образуется также на остановках общественного транспорта. Частое торможение крупных колес приводит к разогреву асфальта и образованию наледи. Нередко сами автобусы попадают в эту скользкую ловушку и бьются бамперами.

Следует соблюдать осторожность при проезде по мостам и эстакадам. На съездах образуются накаты, попадая на которые, машину может повести. В этом случае возникает большой риск столкнуться с отбойником или другим авто. При въезде на мост или спуске с него необходимо сбросить скорость до минимума и не отвлекаться на разговоры с пассажирами и гаджеты.

Низины также считаются опасными участками на трассах. В них нередко возникают туманы, влага от них оседает на асфальте и замерзает, а затем раскатывается транспортом в тонкую ледяную пленку. При подъезде к таким местам нужно сбавить скорость.

В зоне риска – участки с колеей, по ним стоит ехать предельно осторожно. Выбоины и лед могут быть спрятаны под снегом у обочины, пишет "Мегатюмень".