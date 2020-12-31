Зооволонтеры напоминают тюменцам об ответственном отношении к животным

Лучший подарок для питомцев – постоянный дом с заботливыми хозяевами, считают сотрудники фонда помощи бездомным животным в Тюмени "Потеряшки". Поэтому зооволонтеры напоминают об ответственном отношении к животным и возможности помочь нуждающимся братьям нашим меньшим в 2021 году.

Как отметила основатель фонда "Потеряшки" Евгения Здорнова, подводить итоги прошедшего года еще рано, но уже можно говорить о снижении всех показателей. Грандиозных планов перед волонтерами не стоит и в 2021 году, главная задача – найти хозяев для тех животных, которые уже находятся в картотеке фонда.

"Мы стремимся помогать нуждающимся животным, которые попали в экстремальную ситуацию. Такая ситуация сейчас, что не до планирования", - подчеркнула она.

Всего за 14 лет работы фонд помог пристроить в новые семьи более 12 тысяч кошек и собак. Также волонтеры помогают в поиске потерявшихся животных, пишет "Тюменская область сегодня".