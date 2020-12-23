В Тюмени пройдет третий конкурс красоты среди Бабок Ежек

11:21 23 декабря 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
Фото: ckit72.ru

Конкурс красоты среди Бабок Ежек "Красота - страшная сила!" стартует на площади Сказочного городка около ДК "Орфей" 4 января. Мероприятие пройдет по адресу ул.70 лет Октября,14 с 16:00 до 17:00.

Третий конкурс соберет самых страшно красивых сказочных героинь в рамках проекта #фабрикаволшебства72. Начать готовиться нужно уже сейчас! Срочно собирайте пиявок и лягушек, доставайте самые крепкие метлы и ступы, готовьте убойных макияж и ни в коем случае не расчесывайте волосы!

В программе участниц ждут представление собственной визитки, дефиле на метлах, баттл приличных вредных советов и заезд на самую длинную дистанцию на ледянках. Обязательно регистрируйтесь по ссылке.

Ждем всех на самом ужасающе красивом событии 2021 года!

Теги: конкурсы
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

, 2020