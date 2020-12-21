Елки Иголки – новогодний марафон подарков на Радио Шансон Тюмень

Фотография предоставлена организаторами

Декабрь – это месяц подарков, месяц ожидания чуда, новогоднего волшебства и предвкушения праздника! В этом году Радио Шансон Тюмень будет дарить подарки - много подарков - и все в один день накануне нового года!

Организаторы приглашают гостей в утреннее шоу Две Звезды – немного поговорить о личном, о семейных традициях, воспоминаниях и любимых новогодних игрушках. Гости делятся не только своими мыслями, но и оставляют под елкой Радио Шансон подарок.

А 30 декабря ведущие утреннего шоу Две Звезды - Юлия Бутакова и Тимур Шквал - разыграют все подарки в один день. На кону: сумка ручной работы из кожевенной мастерской, дизайнерская настольная лампа, коробка мороженого, корзина сыров из гастрономической мастерской, крутой гаджет, рыбные деликатесы к новогоднему столу и многое другое.

Не пропустите новогоднюю игру Елки Иголки - уютную и теплую, как пушистый плед! Генеральный партнер - стоматология "Ультра-Дент". Партнер проекта - птицефабрика "Боровская".