Елки Иголки – новогодний марафон подарков на Радио Шансон Тюмень

17:02 21 декабря 2020
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Фотография предоставлена организаторами

Декабрь – это месяц подарков, месяц ожидания чуда, новогоднего волшебства и предвкушения праздника! В этом году Радио Шансон Тюмень будет дарить подарки - много подарков - и все в один день накануне нового года!

Организаторы приглашают гостей в утреннее шоу Две Звезды – немного поговорить о личном, о семейных традициях, воспоминаниях и любимых новогодних игрушках. Гости делятся не только своими мыслями, но и оставляют под елкой Радио Шансон подарок.

А 30 декабря ведущие утреннего шоу Две Звезды - Юлия Бутакова и Тимур Шквал - разыграют все подарки в один день. На кону: сумка ручной работы из кожевенной мастерской, дизайнерская настольная лампа, коробка мороженого, корзина сыров из гастрономической мастерской, крутой гаджет, рыбные деликатесы к новогоднему столу и многое другое.

Не пропустите новогоднюю игру Елки Иголки - уютную и теплую, как пушистый плед! Генеральный партнер - стоматология "Ультра-Дент". Партнер проекта - птицефабрика "Боровская".

Теги: конкурсы , Новый год , подарки , радио , Шансон
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