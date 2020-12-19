МЧС и Роспотребнадзор дают тюменцам рекомендации по выбору безопасной гирлянды

Многие тюменцы, следуя традициям, украшают елку и квартиры гирляндами в преддверии Нового года. Яркие огоньки создают атмосферу уюта и праздника, однако МЧС и Роспотребнадзор напоминают, что электрическое украшение нужно выбирать и вешать в соответствии с правилами безопасности.

Прежде всего, перед украшением елки нужно проверить все электрические гирлянды на наличие дефектов. На праздничном дереве могут находиться только электрогирлянды с последовательным включением лампочек и напряжением до 26 В. Мощность самой гирлянды не должна быть выше 65 Вт. На коробке с качественным товаром должен быть знак Сертификации пожарной безопасности. Во время покупки следует понюхать гирлянду. Ее запах не должен быть резким.

Вилка гирлянды должна быть стандартной и крепкой. Плоские – лучше игнорировать. При подключении к розетке вилка не должна нагреваться. Также следует обратить внимание на место соединения провода с вилкой.

Гирлянды не стоит покупать на улице. Если же очень хочется, то нужно проверить изоляцию проводов: она должна иметь дополнительную защиту от влаги и изготавливаться из морозостойких материалов. К слову, дешевый пластик при минусовой температуре быстро теряет гибкость и идет трещинами.

Лучше отдать предпочтение гирляндам с толстыми проводами, поскольку тонкие могут порваться или вспыхнуть от перегревания. рекомендуется использовать гирлянды, в которых не более 50 огней. В одну розетку при таком раскладе можно подключить не больше трех гирлянд, пишет "Мегатюмень".

В магазине проверяйте, как работают гирлянды во всех режимах. Дома гирлянде нужно дать отогреться. Не включайте ее сразу после улицы. Ведомства также настоятельно рекомендуют не оставлять работающую гирлянду без присмотра.