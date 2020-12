Афиша Тюмень объявляет розыгрыш билетов на выставку The anticipation is killing me

Фото: Афиша Тюмень

Проект "Афиша Тюмень" разыгрывает билеты на выставку The anticipation is killing me (12+) в своей группе во ВКонтакте.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо быть участником группы Афиша Тюмень | КтоКуда72 в социальной сети ВКонтакте, сделать репост записи с розыгрышем, добавить комментарий под записью о конкурсе в группе "Афиши", а также комментарий вместе с репостом на своей странице. Он должен содержать не менее трех слов. Правила участия в розыгрышах доступны по ссылке.

Счастливчик определится среди всех выполнивших условия конкурса 24 декабря с помощью специального приложения. Будет один победитель, который получит сертификат на две персоны.

Выставка The anticipation is killing me открыта в "Конторе пароходства" до 30 января. Вы можете увидеть инсталляции, посвященные зум-свиданиям, тактильности и женской объективации. Приходите, чтобы больше узнать о медиаискусстве, задуматься, как социальные платформы влияют на нашу жизнь, и просто испытать эстетическое удовольствие.