Музейный комплекс имени И.Я. Словцова подготовил для тюменцев насыщенную новогоднюю программу

Фото: пресс-служба ТМПО

Десятки интересных праздничных программ, утренников и мастер-классов пройдут в Музейном комплексе имени И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) с 12 декабря 2020 года по 10 января 2021 года! Организаторы ждут детей и их родителей, чтобы совместно создать настоящую праздничную атмосферу. Возрастная категория большинства мероприятий 0+

Так, например, новогодний утренник "Сказка о тридцать втором декабря" состоится 26 декабря в 12:00 и 16:00. Там ребята узнают, как помочь Деду Морозу успеть порадовать всех подарками. А поддержит их в этом космическая Снегурочка. Все билеты можно приобрести на сайте музея, стоимость 800 рублей.

Мечта не только каждого ребенка, но и взрослого – увидеть или поговорить с Дедом Морозом. Какое же будет чудо, когда он позвонит вам! Вы сможете поговорить с ним обо всем на свете. Было бы интересно узнать, какие имена он дал своим оленям, не так ли? Этот звонок станет самым запоминающимся и удивительным в вашей жизни! Программа "Онлайн-поздравление" позволит заказать персональный видеозвонок. Заявки принимаются до 30 декабря. Стоимость 200 рублей.

С каждым годом в event-индустрии становится все больше интерактивных мероприятий, они отличаются своей яркостью и особым взаимодействием с аудиторией. Самым любознательным тюменцам точно необходимо посетить музейное путешествие "Всё-всё про Новый год". Вы когда-нибудь задумывались, почему Новый год встречают с 31 декабря на 1 января? Почему вся страна наряжает ёлку игрушками и почему именно ёлку? Как давно отмечается этот праздник? На эти вопросы вы получите ответ от Сказочницы и профессора Вездеходикова. Мероприятие пройдет 20 декабря и 27 декабря в 12:00 и 16:00, а также с 07 января по 10 января в 14:00. Стоимость билета 250 рублей.

В век Интернета важно уметь отвлечься от компьютера и заняться тем, что ты сможешь пощупать, посмотреть поближе, а главное – почувствовать. Детский центр "Музейляндия" проводит мастер-класс "Музейный талисман". Каждый год в кругу семьи украшается ёлка, но как же было бы приятно повесить на нее игрушку, которую ты сделаешь своими руками. На мастер-классе ты создашь елочную поделку из фетра. Это может быть пингвин, снеговик или снежинка! Из материалов на выбор: фетр, фоамиран, дерево. Участников ждут 13 декабря и 27 декабря в 11:15, 14:15, 16:45 и 19:00. Стоимость билета от 100 до 150 рублей.

Какой же новый год без музыки и загадывания желаний под бой курантов в кругу семьи? Организаторы приглашают гостей на праздничный концерт. Под звуки фортепиано в исполнении вокалистов прозвучат произведения из оперной классики, оперетт, а также песни советской эстрады. Праздничный концерт запланирован на 18 часов 26 декабря. Возрастное ограничение 12+.

Каждый год с приходом зимы мир меняется. Она сурова, холодна и непредсказуема. Но все равно это время года волшебно и красочно. Новогодняя автобусная экскурсия "Тепло Сибири" позволит окунуться в сказочную атмосферу, ведь новогодние дни – это время чудес, смеха и подарков. Наш родной край славится своей историей, гостеприимством и многим другим. На экскурсии вы узнаете о традициях нашего города, поучаствуете в различных играх и познакомитесь с символом Тюменской области. Начало 27 декабря в 12:00. Продолжительность экскурсии 2 часа.

Ознакомиться с полным списком праздничных программ можно в официальной группе Музейного комплекса им. И.Я. Словцова.