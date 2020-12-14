176 новых случаев коронавируса в Тюменской области выявлено за сутки

За последние сутки в России выявлено 27 328 новых случаев коронавируса, из них 176 - в Тюменской области. Всего с начала пандемии в регионе такой диагноз подтвердился у 20 578 человек, выздоровели 19 278 (+152 за сутки), скончался 161 пациент с коронавирусом.

Всего на сегодня в России выявлено 2 681 256 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 47 391 летальный исход, выздоровело 2 124 797 человек.