176 новых случаев коронавируса в Тюменской области выявлено за сутки

13:52 14 декабря 2020
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За последние сутки в России выявлено 27 328 новых случаев коронавируса, из них 176 - в Тюменской области. Всего с начала пандемии в регионе такой диагноз подтвердился у 20 578 человек, выздоровели 19 278 (+152 за сутки), скончался 161 пациент с коронавирусом.

Всего на сегодня  в России выявлено 2 681 256 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 47 391 летальный исход, выздоровело 2 124 797 человек.

Теги: здравоохранение , коронавирус , статистика
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