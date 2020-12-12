Тюменский вуз проводит онлайн-лекции для студентов и Китая

Преподаватели Тюменского индустриального университета провели цикл лекций по промышленной архитектуре для студентов Северо-Восточного нефтяного университета, расположенного в Китае. Это стало возможным благодаря внедрению в вузе нового виртуального формата академической мобильности.

Как сообщили в пресс-службе ТИУ, для студентов Китая преподаватель института архитектуры и дизайна Елена Мальцева провела в дистанционном режиме курс по эволюционным процессам в промышленной архитектуре конца XX – начала XXI века. Студентам объяснили способы реновации промышленных территорий в городской среде; архитектуру объектов автоотрасли, экологические аспекты проектирования архитектуры промышленных конструкций.

"Промышленная архитектура в условиях современного развития города становится всё более актуальной. Нам есть, что рассказать зарубежным студентам", - отметила Елена Мальцева.

Отметим, декан факультета гражданского строительства и архитектуры Северо-Восточного нефтяного университета Ма Линъюн направила в адрес тюменского вуза письмо, в котором говорит, что упомянутый формат взаимодействия способствует укреплению сотрудничества и позволяет вывести его на новый уровень в период пандемии, пишет "Тюменская область сегодня".