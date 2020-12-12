В Викуловском районе объявили конкурс новогоднего оформления зданий

Фото Дмитрия Сиялова

Традиционный конкурс новогоднего оформления учреждений и частных домовладений стартовал в Викуловском районе. Жителям предлагают создать зимнюю сказку, оформив фасады и окна домов гирляндами.

Также викуловчане мастерят ледяные фигурки и целые снежные городки. Многие готовятся заранее к конкурсу, который проходит не первый год: снег утрамбовывают в специальные формы, чтобы потом было проще вырезать фигуры. В дело идут стамески, штукатурные мастерки, самодельные инструменты. Затем фигуры раскрашивают гуашью или колером.

Активными участниками становятся школьники, воспитанники детских садов вместе с воспитателями, пенсионеры. Попробовать свои силы могут все желающие, для этого нужно подать письменную заявку в администрацию сельского поселения до 21 декабря, пишет ИА "Тюменская линия".

Конкурс проходит по двум номинациям: световое оформление и снежные скульптуры на прилегающей территории. В каждой выберут трех победителей: среди организаций, образовательных учреждений и частных домов. Оценивать работы будет специальная конкурсная комиссия с 22 по 23 декабря. Жюри будет учитывать при подведении итогов уникальность праздничного оформления, цветовые сочетания, использование подручных материалов и современных светотехнических средств.