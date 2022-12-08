Новый мишка - не единственный новогодний сюрприз для тюменцев

В Тюмени не стали отменять празднование Нового года в виде оформления города, прежних елок и гирлянд достаточно, но новое и уникальное на улицах все же появляется благодаря стараниям представителей бизнеса, отметил глава города Руслан Кухарук.

"Мы видим, что появляются новые элементы, объекты городской среды, которые не только украшают Тюмень, но и становятся сказкой для детей и взрослых! Тюменцев ждет рад сюрпризов, которые будут появляться на улицах и площадях. Например, ледовый городок на площади 400-летия Тюмени появится стараниями строительных компаний", - отметил Кухарук.

Ответственные представители бизнеса также организуют праздничные программы. Традиционно их участниками станут отличившиеся в спорте, искусстве, учебе ребята. Не останутся без внимания дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. "В этом году мы также приглашаем на праздник абсолютно всех ребятишек из семей мобилизованных вместе с мамами. Некоторые из таких программ полностью оплатили коммерческие организации. Одна из них – поход в цирк на представление с Дедом Морозом и Снегурочкой, где детям вручат подарки", сообщил глава города.

Учреждения культуры также организуют дополнительные мероприятия и новогодние программы для детей семей мобилизованных. Представители тюменского бизнеса взяли на себя миссию оплатить полностью дополнительные концерты.

Руслан Кухарук отметил, что этот Новый год пройдет под девизом: "Мы делаем добро вместе!", и поблагодарил всех представителей бизнеса, компаний, организаций и учреждений, которые включились в эту работу.