Голышманово украшают к Новому году

Пятнадцатиметровую ель перед зданием администрации вновь украсят в поселке Голышманово, как это делают уже три года подряд. Наряд для главной ёлки округа слегка обновили, заменили игрушки.

Остальные ели, растущие на центральной площади, украшают сами жители в рамках ежегодного конкурса на лучшее новогоднее убранство. На фонтане тоже появился праздничный декор. Новая световая композиция "Арка" диаметром четыре метра дополнит композицию с фигурами Деда Мороза и Снегурочки из стеклопластика. На центральных улицах посёлка Голышманово на опорах линии электропередач установлены больше шестидесяти светодиодных конструкций.

"Планируем их подключить в середине декабря. Пока снега нет, выполняются работы, связанные с электрикой. Как только он выпадет — коммунальщики приступят к строительству снежного городка. Он будет современного формата, с большой и маленькой горками", - сообщил ведущий специалист окружного комитета ЖКХ и благоустройства Андрей Самойленко.

Ежегодно на территории Голышмановского округа проходит конкурс на лучшее новогоднее оформление, лучшую снежную фигуру или композицию. Принять участие могут предприятия, организации, предприниматели, образовательные учреждения, владельцы частных подворий и жильцы многоквартирных домов. Победителей ждут денежные премии, пишет "Мегатюмень".