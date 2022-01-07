Тюменские врачи предупреждают об опасностях, которые таит новогодняя ель

В праздничные каникулы опасность для маленьких детей таится не только в уличных забавах, но и дома, напоминает пресс-служба департамента здравоохранения.

Например, нарядная и яркая ель, опасна не только стеклянными игрушками. Массивное дерево может упасть на ребенка, гирлянда плохого качества может вызвать короткое замыкание и пожар, существует вероятность проглатывания мелких острых иголок натуральной ели, удушения от обматывания дождиком вокруг шеи, попадания в дыхательные пути конфетти. Нередко древесная пыльца, споры плесени и эфирные масла живой ели провоцируют у детей и взрослых сильную аллергическую реакцию.

Как сообщает Комсомольская правда-Тюмень, чтобы не испортить радость от праздника, врачи рекомендуют ответственно подходить к украшению дома. Елка должна быть крепко зафиксирована в специальной подставке, чтобы снизить риск падения, а от стеклянных игрушек на время лучше отказаться, как и от мишуры, дождика и бус.