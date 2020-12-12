Тюменцам предлагают попрощаться с уходящим годом в соцсетях

Источник фото: Мультицентр «Моя территория» | Тобольск

Онлайн-проект #всегохорошего2020 стартовал в тюменских соцсетях. Авторы предлагают участникам подвести итоги уходящего года и спланировать следующий.

Жители Тюменской области могут рассказать об уроках и лайфхаках, которые они извлекли в 2020 году, вспомнить яркие добрые события и избавиться от лишнего. Также до 31 декабря в рамках проекта пройдут девять предновогодних акций в онлайне и офлайне от молодежных команд региона.

До 23 декабря тюменцы могут поучаствовать в конкурсе новогодних открыток 2021. Пять лучших вариантов распечатают и разместят в молодежных общественных пространствах и кафе совершенно бесплатно.

Также в проекте #всегохорошего2020 жители разобьют посуду, сожгут плохие воспоминания и смогут увидеть свои праздничные поздравления на билбордах Тюмени. Отвлечься от негативных эмоций можно будет в разделе "20 уроков 20 года". Информация о проходящих акциях будет обновляться ежедневно, пишет "Мегатюмень".