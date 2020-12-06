Педагог из Богандинки стал призером престижного шахматного турнира

Руководитель шахматного кружка Богандинской школы вошел в число призеров Открытого шахматного турнира Педагогического Шахматного Союза, который проходил в Москве в конце ноября. В числе участников были представители не только России, но также Эстонии и Латвии.

Как сообщили в пресс-службе главы Тюменского района, руководитель кружка шахматного образования в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" Богандинской школы Александр Фролов занял 2 место. Первое и третье места заняли представители из Эстонии и Латвии.

Турнир проводился по нескольким категориям: классика, рапид и блиц. Победители получили медали, кубки и сертификаты, пишет ИА "Тюменская линия".