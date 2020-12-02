Александр Моор сообщил, что в тюменских моногоспиталях свободно 27% коек

Ситуация с ростом заболеваемости коронавирусом в Тюменской области стабилизировалась, коечный фонд в коронавирусных госпиталях свободен на 27 %. Об этом губернатор Тюменской области доложил президенту РФ Владимиру Путину во время рабочей встречи 1 декабря.

"С начала сентября мы отмечали рост ежедневной заболеваемости. В октябре эта тенденция, к сожалению, продолжилась и в ноябре, в начале ноября, мы зафиксировали максимальное значение для Тюменской области – это 173 человека за день. Последние две недели – я говорю это с некоторой осторожностью, – мы фиксируем стабилизацию. Это подтверждает не только ежедневное выявление количества забеливаемых, это подтверждает наличие свободного коечного фонда – он стабилизировался и даже несколько увеличился. Мы стабильно держим больше 20 процентов, на сегодняшний день 27 процентов подготовленного коечного фонда свободно", - сказал Александр Моор.

Губернатор выразил надежду, что эта тенденция сохранится. По его мнению, результата удалось достичь благодаря введению ряда ограничений и контрой за их соблюдению.

Моор также сообщил, что в больницах сформированы необходимые запасы средств индивидуальной защиты для врачей и лекарственных препаратов. "Все наши госпиталя готовы. Более того, у нас есть резерв, мы можем, если вдруг понадобится, развернуть еще тысячу коек, а у нас сегодня 3 628 коек развернуто. Все имеют необходимое оборудование, кислородную поддержку. За весь этот период 4 миллиарда 600 миллионов [рублей] было вложено в развитие здравоохранения", - сказал губернатор.

Татьяна Тихонова