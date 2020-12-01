"Мимикрия" ищет новых актеров

Театр "Мимикрия" ищет актеров для создания нового спектакля "Любовь к трем апельсинам".
Спектакль будет создан по мотивам одноименной сказки Карло Гоцци и пьесы Вс. Мейерхольда с режиссером из Германии Рико Дитцмейером.
Кого мы ищем: актеры и актрисы от 18 лет с опытом участия в любительских, студенческих, профессиональных постановках, студенты и выпускники театральных кафедр, готовые много работать пластически, с текстом, с маской. Людей, готовых стать частью команды Театра "Мимикрия". Приветствуются любые умения: цирковые, танцевальные, вокальные, говорится в релизе театра "Мимикрия".
Рико Дитцмейер — режиссер театра Compania Sincara в Лейпциге. Театр Compania Sincara специализируется на работе с масками, совмещает традиционную и современную технику актерской игры. Девиз театра: "потерять лицо, чтобы показать лицо". В 2017 году театр принял участие в фестивале "Театральная революция" и получил награду за самую инновационную постановку спектакля "Don Q".
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