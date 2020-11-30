В Тюмени на 74% выросло число дистанционных краж

В областном центре число мошенничеств при использовании банковских карт, проведении электронных платежей в интернете и посредством мобильной связи за 10 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 74%. Такие сведения приводит УМВД России по городу Тюмени.

Чаще всего, а именно 1147 раз, мошенники представлялись сотрудниками банка. 547 преступлений совершено под предлогом покупки или продажи на различных сайтах. В 163 случаях мошенники совершили преступления посредством социальных сетей, с использованием других сайтов зарегистрировано 128 фактов обмана. Под предлогом дополнительного заработка были обмануты 24 человека, оплаты услуг — 68. Сославшись на то, что "сын попал в ДТП", доверчивостью тюменцев воспользовались 28 преступников.

Внимание тюменцев обращают на то, что мошенники могут использовать IP-телефонию для подмены и использования официальных номеров банков.