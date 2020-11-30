В сельские больницы Тюменской области передано 33 автомобиля скорой помощи

В ноябре Тюменская область получила 13 новых специализированных автомобилей для Тюменской станции скорой медицинской помощи и 33 машины для муниципальных районов.
В частности, пять новых автомобилей скорой помощи получила Областная больница №12 в Заводоуковске. Три из них останутся в городе, она направлена в Новую Заимку и одна - в Упорово.
Спецавтомобили оснащены электрокардиографами, дефибрилляторами, аппаратами ИВЛ, аспираторами, пульсоксиметрами, различными средствами для иммобилизации и перемещения больных, а также специальными наборами, такими как акушерский, реанимационный и набор врача скорой помощи. "В них есть всё, чтобы проводить в пути мониторинг состояния пациентов на догоспитальном этапе и в случае необходимости реанимацию пострадавших", - сообщает областной депздрав.
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