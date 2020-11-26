Цирковая студия "Икар" выиграла грант на пошив костюмов

Фото: ЦКиТ "Тюмень"

Образцовый любительский коллектив цирковая студия "Икар" получила грант от Департамента культуры Тюменской области. Организаторы планируют потратить грант на пошив костюмов и приобретение инвентаря.

Цирковое представление относится к зрелищным видам искусства. Возможность донести замысел произведения зависит от выразительного образно-пластического, трюкового и жанрового решения, а также от костюмно-сценического образа участников коллектива.

Благодаря эстетике внешнего вида создается целостное восприятие творческих номеров юных артистов. Яркое, занимательное, необыкновенное и доброе искусство цирка удивляет и восхищает и детей и взрослых. В нём – обаяние молодости и красоты, задор, в нём мысль и фантазия.

Цирковая студия "Икар" в 2017 году получила звание "Образцовый любительский коллектив". Грантовая поддержка от Департамента культуры Тюменской области, полученная в 2020 году в рамках реализации проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура", значительно способствовала дальнейшему творческому развитию студии. Костюмы для циркового номера "Детки" - это уникальная возможность воплощения самых смелых и оригинальных постановок студии на многочисленных уличных площадках города, которые буквально расцветают, когда в программу праздничных мероприятий включаются творческие номера участников цирковой студии.

Костюмы для циркового номера "Цветы" - это ещё одна оригинальная находка руководителя творческого коллектива Лях Т.Н. Воспитанники студии, преобразившись с их помощью, создают неповторимый колорит и атмосферу спектакля "Муха Цокотуха", для которого был разработан дизайн моделей.

Реалии сегодняшнего времени как никогда способствуют здоровому образу жизни, пристальному вниманию к своему здоровью, профилактике различных заболеваний. Именно поэтому большое внимание при планировании деятельности МАУК "ЦКиТ "Тюмень" и структурных подразделений уделено этому направлению. В перспективном плане развития цирковой студии это также нашло своё отражение. Открытые спортивные уличные мероприятия, несомненно, смогут привлечь внимание всех категорий населения к данной тематике. Поэтому костюмы для номера "Физкульт – Ура!" - это своеобразный бренд и призыв к ЗОЖ. После снятия всех ограничений на проведение массовых мероприятий коллектив студии "Икар" станет прекрасным агитатором и примером движения "вперёд", "выше", "сильнее".

А чтобы воплотить всё то, что включено в планы развития коллектива, необходим ежедневный труд и репетиции. В программу работы клубного формирования обязательным разделом включен пункт о безопасности работы на всех снарядах и инструментах. Поэтому приобретение дополнительных матов для занятий – это не только жизненная необходимость. Гимнастические маты обеспечивают безопасность работы при выполнении акробатических элементов, эквилибристики, работы на высоте на кольцах, полотнах и кубах.

Все затраты, отраженные в перечне для участия в Гранте, – это то, что непосредственно способствует поддержке и развитию творческой деятельности цирковой студии, её росту и возможности достойно представлять город Тюмень, Тюменскую область и Уральский Федеральный округ на самых престижных и крупных конкурсах и фестивалях разных уровней. Развитие самодеятельного циркового искусства – это отдельный тип массовой художественной культуры, это уникальная возможность раскрытия способностей подрастающего поколения и создание условий для пополнения профессионального искусства.