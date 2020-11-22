На лекции-завтраке CreativeMornings тюменцы узнают, как поменять жизнь

Очередная лекция-завтрак CreativeMornings пройдет 29 ноября в 10:00 в мультицентре "Контора пароходства" (25-го Октября 23А, стр1). Тема звучит как "Радикальный", на встрече расскажут о шести принципах, меняющих жизнь.

Спикером станет совладелец диджитал-компании The Architect и кофейни Flow Александр Сучков. Он расскажет об идеях, радикально изменивших его жизнь, и поделится советами о том, как сохранить физическое и ментальное здоровье, держать баланс, чтобы не выгорать, а также проявлять смелость и нести ответственность за свою жизнь.

Количество мест ограничено: не более 50 человек. Регистрация на лекцию откроется 20 ноября в группе CreativeMornings во "ВКонтакте". За день до лекции организаторы свяжутся для подтверждения регистрации, пишет Moi-portal.ru.

Организаторы напоминают участникам мероприятия о важности соблюдения дистанции в 1,5 метра, ношении масок и обработки рук антисептиком.