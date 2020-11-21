Новогодние утренники в тюменских детсадах планируют провести без родителей

Ограничения по проведению массовых мероприятий действуют в Тюменской области в рамках режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. Из-за этого многие родители задаются вопросом: будут ли в этом году проходить новогодние утренники в детских садах?

Праздничные гуляния, в том числе детские новогодние утренники, могут не состояться в привычном формате. Так, массовые мероприятия в детских садах с участием родителей в настоящее время ограничены, сообщили в Оперативном штабе Тюменской области.

"Говорить о продлении ограничений в период проведения новогодних утренников рано. Все будет зависеть от сложившейся эпидемиологической ситуации", - пояснили в ведомстве.

Тем не менее, подготовка к любимому детскому празднику ведется: родители готовят костюмы, дети учат песни и стихи для Деда Мороза. Воспитатели отмечают, что готовы провести утренник внутри группы, без присутствия посторонних, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

"Мы учим новогодние песни, ставим танцы, готовим конкурсы для ребят. Если будут запрещены массовые праздники с родителями, проведем утренник внутри группы. Главное ведь – настроение, атмосфера, ощущение чуда по Новый год. Лишать этого детей нельзя", - прокомментировала воспитатель средней группы тюменского детского сада Ирина Волкова.