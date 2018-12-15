Творческие коллективы Тюмени могут поучаствовать в утренниках для сирот

Творческие коллективы Тюмени приглашают принять участие в двух детских новогодних утренниках в отделении краткосрочной социальной реабилитации "Семья" и школе-интернате "Горизонт". Об этом "Вслух.ру" сообщили в Тюменской региональной общественной организации "Тепло души детям-сиротам".

Организацией праздников занимается Тюменская региональная общественная организация "Тепло души детям-сиротам", пишет "Вслух.ру".

Утренники воспитанникам планируют устроить 30 декабря. Присоединиться к волонтерам можно, написав ВКонтакте организатору Юлии Таракановой (https://vk.com/rush111).

"В преддверии Нового года мы ищем таланты, чтобы разнообразить посещение ребят из детских учреждений Дедом Морозом и Снегурочкой и сделать новый 2019 год для ребят сказочным и незабываемым", - отметили в организации.

ТРОО "Тепло души детям-сиротам" занимается благотворительной помощью детям, воспитывающимся в специальных учреждениях, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Волонтеры проводят профориентационные занятия с подростками, рассказывают о самых важных навыках самостоятельной жизни и устраивают праздники и экскурсии для детей.