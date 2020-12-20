На утренники в детских садах и школах Тюмени не будут приглашать аниматоров

Новогодние утренники в детских садах и школах Тюмени в период пандемии пройдут с учетом требований Роспотребнадзора. Праздники будут организованы в рамках одного детского коллектива – класса или группы, а сторонних артистов и аниматоров приглашать нельзя.

Как отмечают специалисты центра гигиены и эпидемиологии, главное условие при проведении таких мероприятий - разобщить детей, чтобы не допустить распространения COVID-19. Запрещено только приглашенных лиц - артистов, аниматоров и фотографов. Утренник можно организовывать лишь силами педагогов учреждений.

Родителям также не разрешат присутствовать на празднике, исключение касается лишь сопровождающих ребенка с ограниченными возможностями здоровья.

Перед проведением новогодних мероприятий обязательно проведение генеральной уборки помещений моющими и дезинфицирующими средствами. Обязательно соблюдение других мер: проветривание, рассадка детей на расстоянии 1,5 метра друг от друга, пишет "Тюменская область сегодня".