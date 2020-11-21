Создатель сервиса "Главред" проведет онлайн-лекцию для тюменцев

Создатель сервиса для очистки текста от словесного мусора "Главред" Максим Ильяхов проведет бесплатную онлайн-лекцию для тюменцев на тему "Тренды и антитренды в тексте 2020 – 2021". Эфир стартует 27 ноября в 18:00, подключиться к трансляции смогут все желающие.

Максим Ильяхов — лингвист, кандидат педагогических наук, выпускник МГУ имени М.В. Ломоносова. В рамках лекции эксперт расскажет, какие приёмы в написании текстов помогут зацепить аудиторию, а какие уже не работают. Объяснит, почему навязанные оценки и мнения не вызывают доверия, и предложит альтернативу. Расскажет о том, как те или иные слова влияют на восприятие текста читателем.

Лекция будет особенно интересна журналистам, PR-специалистам, блогерам, сммщикам и всем, кто работает с текстом.

Прямой эфир будет проходить на площадке "Медиацентр | Тюмень" ВКонтакте. После теории спикер ответит на вопросы из комментариев, пишет "Мегатюмень".

Отметим, онлайн-встреча пройдет в рамках Медиаинтенсива для молодых медиаспециалистов. Так, в августе в рамках проекта уже состоялся эфир с Мариной Ахмедовой, писательницей и первым заместителем главного редактора журнала "Русский репортер". В октябре - лекция Егора Мостовщикова, основателя и главного редактора самиздата "Батенька, да вы трансформер".