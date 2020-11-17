Врач Областного офтальмологического диспансера стала лауреатом премии "ПроДокторов"

Фото: ГАУЗ ТО «Областной офтальмологический диспансер»

Стали известны итоги самой масштабной медицинской премии в России "ПроДоктров" за 2020 год. В номинации "Офтальмолог" по Тюменской области третье место заняла врач-офтальмолог Областного офтальмологического диспансера Ольга Сергеевна Долгова.

Ольга Долгова в 2013 году окончила Тюменскую государственную медицинскую академию с красным дипломом и сразу же поступила на очное отделение ординатуры по направлению "офтальмология" в СЗГМУ им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург). Ординатуру окончила в 2015 году.

Ольга Сергеевна работает в диагностическом центре диспансера с 2015 года, с 2018-го проводит операции по лазерной коррекции зрения, применяя современные технологии (Lasik, Femto Lasik, Super Femto Lasik). Только за два года на её счету прооперировано: Lasik – 180 глаз, Femto Lasik – 670 глаз, Super femto Lasik – 250 глаз. Пациенты отмечают профессионализм и чуткость врача: на сайте "ПроДокторов" у специалиста – 100% положительных отзывов.

Выбор профессии для Ольги Долговой не был случайным: она является офтальмологом уже в третьем поколении.

"Глаза – зеркало души. Учитывая, что в офтальмологии все происходит на микроскопическом уровне, это еще и интересно. Я считаю, что в настоящее время это – самое быстроразвивающееся направление в медицине. А в областном офтальмологическом диспансере – самое современное оборудование, часто проходит обучение, есть большие перспективы. Также у нас очень хороший коллектив, в общем, повезло во всем", - рассказывает Ольга Сергеевна.

По словам врача, самое важное в профессии офтальмолога – быть внимательным к пациенту и хорошо к нему относится: помимо того, что нужно быть высококлассным специалистом в своём деле, необходимо немного быть и психологом. Работа приносит много радости и позитива.

"80% информации человек получает благодаря зрению, люди хотят видеть хорошо. Когда у нас все получается и удаётся вернуть человеку зрение, испытываем очень позитивные эмоции. Однажды к нам на диагностику перед лазерной коррекцией пришел молодой человек с большой степенью близорукости и астигматизмом, максимально он видел около 40-50%. Мы ожидали такое зрение и после лазерной коррекции, очень удивились, когда он пришел через полтора месяца на контрольный осмотр с 90% зрением. Это было настоящее чудо, пациент говорил, что никогда в жизни так хорошо не видел!", – вспоминает Ольга Долгова.

Отметим, в рамках премии "ПроДокторов" лучших врачей и лучшие клинки выбирают сами пациенты по всей стране. При составлении рейтинга учитываются исключительно отзывы реальных граждан. В 2020 году на звание лучших претендовали 700 000 врачей и 50 000 клиник со всей России. Чтобы определить победителей, организаторы собрали порядка 400 000 отзывов и составили по ним рейтинги в каждом регионе, включая и Тюменскую область.