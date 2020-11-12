Николай Брыкин профинансировал аренду автомобилей для выездной работы врачей Тюмени

Первый арендованный депутатом автомобиль работает на доставке лекарств льготникам

Депутат Госдумы Николай Брыкин выделил Областной клинической больнице №2 деньги на аренду автомобилей для выездной работы медицинских работников, сообщает пресс-служба регионального отделения "Единая Россия".

Тюменская областная клиническая больница №2 включает в себя детский и взрослый стационары с приемными отделениями, травматологическое отделение, а также поликлиники, где тюменцы всех возрастов получают помощь. На территории обслуживания поликлиник в составе ОКБ №2 проживает более 63 тысяч взрослых и более 15 тысяч детей. В последние месяцы количество вызовов к пациентам на дом увеличилось, для оперативности врачей требуется дополнительный транспорт.

"В этом году количество выездной работы увеличилось. Из-за пандемии существенная часть медицинских услуг сейчас оказывается на дому. Поэтому дополнительные машины очень нужны – чтобы врачи могли оперативно выезжать на осмотры", – рассказал руководитель службы экстренной и неотложной помощи ОКБ №2 Антон Терёхин.

Обеспечить людям доступную медицинскую помощь – важнейшая задача, особенно сейчас, подчеркнул Николай Брыкин. "Дополнительный транспорт позволит вовремя оказывать помощь людям, которые ее ждут, и беречь силы и здоровье врачей", – отметил депутат.

Ранее депутат выделил дополнительную машину с водителем для тюменской службы по доставке бесплатных лекарств пожилым, одиноко проживающим людям с хроническими заболеваниями.