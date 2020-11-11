Тюменцам предлагают написать экодиктант

В Тюменской области 15 и 16 сентября состоится Экодиктант. Мероприятие стартует во Всемирный день вторичной переработки отходов. Свои знания по экологии проверят школьники, студенты, обучающиеся по эколого-биологическому направлению, а также специалисты лесного комплекса. Принять участие может любой желающий, достигший 12 лет. Инициатива призвана привлечь внимание к вопросам окружающей среды.

Экодиктант можно будет пройти онлайн на портале экодиктант.рус. На нём также размещены познавательные видеоматериалы, которые помогут подготовиться к Экодиктанту: узнать больше о раздельном сборе и переработке отходов, пожарной безопасности в лесах, защите исчезающих видов животных и растений.

Всего на участие в проверке своих экологических знаний заявлено свыше двух миллионов человек. Экологический диктант пройдет одновременно в 85 регионах России. Все участники получат сертификаты, а победители – почетные грамоты и призы.