Многодетные тюменки помогают создавать школьные музеи в селах

В Тюменской области многодетные мамы из общественной организации "Радость" на средства президентского гранта реализуют проект "Музей без границ". В этом им помогают специалисты департамента образования и науки Тюменской области, волонтеры и даже работники коммерческих предприятий, сообщает "Тюменская область сегодня".

Дети и активисты, желающие возглавить работу сельского школьного музея, узнают о том, как создать музей и наполнить его экспозиции. В проекте участвуют и добровольцы из числа тюменцев. На волонтерской основе в сельские школы выезжает профессиональный реставратор, художник Людмила Никольских.

Не остались в стороне коммерческие организации: пресс-секретарь одного из тюменских агентств недвижимости Иван Камельских безвозмездно предоставил на выезды металлоискатель, чтобы дети-участники проекта смогли попробовать сами добыть из земли находки прошлого.

- Раньше в каждой школе был музей, но сейчас часть музеев прекратила свое существование, - прокомментировала председатель совета общественной организации многодетных семей Тюменской области "Радость" Елена Майсюк. – Нас очень радует, что сельские школы с большим интересом отнеслись к проекту: как дети, так и взрослые. У большинства руководителей музеев есть большое желание развиваться, и наши встречи им в этом, безусловно, помогут.

Всего в рамках проекта "Музей без границ" в сельских школах Тюменской области создадут 10 музеев.