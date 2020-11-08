Благотворители закупили новые игрушки для тобольских детей

В Тобольском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних появились новые игрушки – красивые куклы с наборами одежды и принадлежностями для купания. Финансовое содействие в их приобретении оказал Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (Москва).

Игрушки приобретены в рамках проекта "Мать и дитя: счастье быть вместе!" для проведения занятий в Школе юной леди, которая организована для воспитанниц в возрасте от 10 лет и старше, проходящих реабилитацию в центре.

Для проведения занятий в Школе юной леди педагоги, психологи и медики центра разработали комплексную общеразвивающую программу, которая включает в себя основные направления: "Я – хозяюшка", "Красивые и счастливые", "Какой должна быть будущая мама", "Мое здоровье", "Искусство общения". Каждое направление имеет огромное значение в воспитательном процессе.

Играя в куклы, девочки учатся многому, чего им не достает в их семьях. Они осваивают умения и роли, которые пригодятся им во взрослой жизни, учатся выстраивать взаимоотношения, выражать позитивные эмоции, улучшают языковые навыки, репетируют жизненные ситуации.

На занятии "Я будущая мама" инструктор по труду приглашает девочек стать участницами полезной игры, и девочки с увлечением примеряют на себя роль любящей и заботливой мамы. Они охотно кормят "малышей", моют и укладывают их спать, показывают, как нужно разговаривать с ними, таким образом наши воспитанницы практикуются в проявлении заботы, стараются быть более самостоятельными. Для них на занятии куклы становятся уже не просто игрушками, а полноценной моделью человека, сообщили в СРЦН Тобольска.