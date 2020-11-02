Тюменцы могут бесплатно принять участие в игре "Мозгобойня"

Фото: Афиша Тюмень

Проект "Афиша Тюмень" разыгрывает сертификаты на интеллектуально-развлекательную игру "Мозгобойня" (18+) в своей группе во ВКонтакте.

Любой подписчик "Афиши" имеет возможность проверить свои знания в нашумевшей интеллектуальной игре. Будет три победителя, которые получат главный приз. Имена счастливчика станут известны 6 ноября 2020 года.

Для участия в конкурсе необходимо подписаться на "Афишу Тюмень", сделать репост записи о розыгрыше, добавить комментарий под записью о конкурсе в группе "Афиши", а также комментарий вместе с репостом на своей странице. Он должен содержать не менее трех слов. Правила участия в розыгрышах доступны по ссылке.

Сертификаты дают возможность принять участие в одной из игр, регистрация заранее. Бесплатно сыграть смогут 4 человека, всего в команде может быть до 10 игроков. Подробности: Мозгобойня.

Внимание! Розыгрыш проводится среди жителей Тюмени. Фейковые, пустые и рекламные аккаунты не участвуют. На момент подведения итогов ваш аккаунт должен быть открытым.