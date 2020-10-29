Тюменская компания "Золотые луга" заняла первые места на фестивале качества

Фото: АО "Золотые луга"

Подошёл к завершению XVIII Ежегодный фестиваль качества сыров, масла, масложировой продукции и майонезов, который проходил 27-29 октября в Центре культуры "Урал" в Екатеринбурге. Итоговом фестиваля для тюменского производителя "Золотые луга" стала победа в каждой из номинаций.

Целью проведения фестиваля качества является повышение удовлетворения интересов потребителей и повышение конкурентоспособности предприятий-производителей сыров, масла коровьего, спредов, масложировой продукции и майонезов.

Открывала фестиваль председатель жюри, директор МБУ "Екатеринбургского центра защиты потребителей" Янина Владимировна Голубева. Она отметила, что любой пищевой продукт хорошего качества, безопасный, изготовленный не только в соответствии с технологией, но и с определёнными традициями места, где этот продукт употребляется, всегда полезен.

"Предприятия, которые стоят на позиции выпуска только качественной, безопасной и вкусной продукции – это те предприятия, которые несут миссию по сохранению здоровья нации", – сказала Янина Голубева.

Компания "Золотые луга" уже не в первый раз приняла участие в фестивале. Являясь одним из крупнейших производителей молочной продукции на Урале и в Сибири, она представила на конкурсе сливочное масло 72,5% и 82,5%, а также все четыре вида производимых сыров: "Голландский", "Пошехонский", "Эдам" и "Гауда". Вся продукция компании изготавливается из натурального отборного сырья без использования консервантов и искусственных добавок. Высокое качество продукции достигается путём использования проверенных регламентированных технологий и современного оборудования.

Отметим, что фестиваль проводился с исполнением всех необходимых мер в рамках пандемии, во время дегустации продукции соблюдалась дистанция между участниками. Организаторы фестиваля также принесли извинения за вынужденную необходимость сокращения количества участников. Кроме того, ряд областей (Курганская область, Татарстан) не смогли принять участие в фестивале.

По итогам фестиваля предприятие-участник имеет право поместить знак Победителя конкурса качества (медаль за высокое качество продукции) на упаковке продукции, которой присужден диплом Фестиваля качества I степени.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.