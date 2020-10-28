В одной из тюменских стоматологий детям дарят подарки за лечение зубов

Фото: Дмитрий Сиялов

Лечение зубов детям отдельное направление в стоматологии. Маленькие пациенты требуют не только индивидуального подхода к лечению зубов, но и внимательного и заботливого отношения. Одной из любимых юными тюменцами клиник является "Семейная стоматология". В стоматологии дети не только не плачут, но и уходят с улыбкой и подарками.

"Семейная стоматология" уделяет особое внимание детскому направлению. Специалисты клиники рекомендуем начать посещать стоматолога с раннего возраста постепенно и в несколько этапов. Первый этап - привести ребенка на осмотр к врачу стоматологу. Во время манипуляции детский стоматолог осмотрит зубки и даст свои рекомендации.

Второй этап – проведение профессиональной гигиены зубов. Когда ребенок понимает, что громкие звуки стоматологической машины и манипуляции в полости рта не страшны, у него возникает доверие к врачу.

Третий этап – проведение доктором лечения. В "Семейной стоматологии" используют двойное обезболивание: на место укола предварительно наносится обезболивающий гель. И, конечно же, не забудьте похвалить малыша, а в "Семейной стоматологии" ему подарят подарок.

"Семейная стоматология" находится по адресам ул. Профсоюзная, 70 (+7 (3452) 46-14-53), ул. Менделеева, 16 (+7 (3452) 911-533). Необходима предварительная запись.

Лицензия N ЛО-72-01-002699 от 02.02.2018г. Департамента здравоохранения Тюменской области. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.