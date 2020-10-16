Благодаря новому оборудованию в Областном офтальмологическом диспансере смогут проводить на 300 операций в год больше

Фото пресс-службы Областного офтальмологического диспансера

Новейшее операционное и диагностическое оборудование поступило в Областной офтальмологический диспансер. Современное технологическое оснащение позволило увеличить мощности хирургического отделения до 300 операций в год, а также разделить потоки пациентов и повысить качество диагностики.

В рамках национального проекта "Здравоохранение" установлено диагностическое оборудование в хирургическом отделении и диагностических кабинетах для использования при доврачебных приемах и послеоперационных осмотрах. Это щелевые лампы – один из главных инструментов офтальмолога, бесконтактные тонометры для измерения внутриглазного давления, рефрактометр для измерения преломляющей силы оптической системы глаза.

"Мы использовали период самоизоляции для того, чтобы улучшить работу диспансера и повысить качество оказания офтальмологической помощи. Нам удалось за счет перераспределения кабинетов высвободить пространство, оборудовать новую операционную, установить операционный стол, приобрести новый микроскоп последнего поколения. Это позволяет увеличить объемы хирургической помощи на 300 операций в год. И тем самым повысить доступность медицинской помощи, в том числе по таким заболеваниям, как катаракта, отслойка сетчатки и другим", – сообщил Леонид Протопопов и.о. главного врача ГАУЗ ТО "Областной офтальмологический диспансер", врач-офтальмолог высшей категории, хирург.

Оборудование поступило в Областной офтальмологический диспансер в конце сентября в рамках национального проекта "Здравоохранение". Диагностические и хирургические системы распределены между отделениями диспансера и уже используются для пациентов.

Заведующий хирургическим отделением ГАУЗ ТО "Областной офтальмологический диспансер", врач-офтальмолог высшей категории, хирург Андрей Макаров отметил, что поступившее оборудование – самое современное на сегодняшний день. Оно помогает хирургам качественно ставить диагнозы, оперативно направлять пациентов на лечение и повысить комфортность в ходе операции.

"Новый операционный микроскоп имеет лучший свет и визуализацию, он оснащён хорошим монитором, а внутри установлена камера, которая выводит HD-изображение на монитор. Таким образом, все участники процесса могут контролировать ход операции. Такое оборудование позволяет проводить весь перечень офтальмохирургии, существующий сегодня. Все операции проходят в нашем диспансере в формате "хирургии одного дня", то есть амбулаторно", – прокомментировал Андрей Макаров.

Кроме того, новое оборудование даёт возможность усилить работу по подготовке молодых кадров. Начинающие врачи могут наблюдать за ходом операций не только через мониторы. Микроскоп снабжен ассистентским окуляром, что позволяет проводить операции совместно с ассистентами и молодыми хирургами.