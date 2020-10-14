В Нижнетавдинском районе запустили очередной smart-ФАП

Фото Дарьи Ровбут, пресс-служба ГБУЗ ТО «Областная больница №15

В Нижнетавдинском районе начал работать четвертый из шести smart-ФАПов, построенных в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Главврач областной больницы №15 Анатолий Смоляренко в торжественной обстановке ключ от нового ФАПа вручил фельдшеру поселка Торгили Светлане Филатовой.

В ФАПе установлено все необходимое оборудование для оказания первичной медпомощи, есть интернет. Фельдшер прошла профильное обучение, чтобы пользоваться общей медицинской базой данных, просматривать и заполнять электронные медкарты пациентов и организовывать для них онлайн-консультирование с узкими специалистами из областной больницы №15 (Нижняя Тавда) и ОКБ №1.