В Нижнетавдинском районе запустили очередной smart-ФАП

12:02 14 октября 2020
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Фото Дарьи Ровбут, пресс-служба ГБУЗ ТО «Областная больница №15

В Нижнетавдинском районе начал работать четвертый из шести smart-ФАПов, построенных в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Главврач областной больницы №15 Анатолий Смоляренко в торжественной обстановке ключ от нового ФАПа вручил фельдшеру поселка Торгили Светлане Филатовой.

В ФАПе установлено все необходимое оборудование для оказания первичной медпомощи, есть интернет. Фельдшер прошла профильное обучение, чтобы  пользоваться общей медицинской базой данных, просматривать и заполнять электронные медкарты пациентов и организовывать для них онлайн-консультирование с узкими специалистами из областной больницы №15 (Нижняя Тавда) и ОКБ №1.

Теги: здравоохранение , медицина , нацпроекты
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