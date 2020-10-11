Московский социолог выступит в Тюмени с лекцией про эпидемии

Ученый-социолог из Москвы Виктор Вахштайн выступит в Тюмени с лекцией "Социологией эпидемии" 18 октября. Мероприятие состоится в кафе "Среда" в рамках нового сезона проекта "КонцептХаб".

Виктор Вахштайн — кандидат социологических наук и декан факультета социальных наук Московской высшей школы социальных и экономических наук, главный редактор научного журнала "Социология власти" и глава философско-социологический факультет РАНХиГС при Президенте РФ.

В своей лекции спикер расскажет, как общество реагирует на новые болезни: и в качестве примера рассмотрит 2020 год и ситуацию с коронавирусом. Также слушатели узнают, чем эпидемии похожи на войны, и как работают социальные связи в чрезвычайных ситуациях.

"Мы очень рады, что наконец сможем встретиться со слушателями лично. Фокус первых лекций в этом году решили сместить в сторону событий, повлиявших на общество", — поделилась руководитель проекта "КонцептХаб" Виктория Елизарова.

Отметим, количество мест на лекции ограничено в связи с эпидемиологической ситуацией. На мероприятии будут соблюдены все меры предосторожности: масочный режим и социальная дистанция, пишет "Мегатюмень".