В Тобольске каждый может стать лектором

Любой житель Тобольска может выступить со своей лекцией на площадке мультицентра "Моя территория" в рамках проекта "Своя лекция". Спикером может стать не только профессионал, но и любитель.

Проект нацелен на выявление новых лиц, готовых поделиться знаниями и рассказать о сложной теме простым языком. "Своя лекция" даёт шанс развить ораторские навыки непрофессионалам.

Как утверждают организаторы, стать спикером может каждый, кто увлечён хобби или глубоко изучает какое-либо явление. До конца года определены темы, по которым тоболяки могут поделиться знаниями: в октябре – это креативные индустрии, в ноябре – медиа, в декабре актуальным станет разговор о будущем. Возможно заявить и другую интересную и актуальную тему, пишет "Мегатюмень".

"Проект дает возможность найти единомышленников и заявить о себе как об эксперте. А ещё это удобный случай познакомиться со своей аудиторией, обсудить волнующую проблему. Также "Своя лекция" будет для кого-то первым опытом публичных выступлений и поможет собрать команду для реализации будущих инициатив", - отметила руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске Светлана Спехова.