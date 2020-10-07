Биопростокваша поможет защитить организм от аллергии

Фото: АО "Золотые луга"

Кисломолочные продукты — источник белка и кальция, необходимых нам для полноценной работы сердечно-сосудистой, костной и нервной систем. Помимо этого, они способны помочь даже при аллергии. Компания "Золотые луга" расскажет, что из "кисломолочки" способно защитить наш организм от этого неприятного явления.

Для начала разберемся, что такое простокваша. Простокваша – это продукт кисломолочного брожения, получаемый путём расщепления бактериями молочного сахара с образованием молочной кислоты. Под ее действием белок молока видоизменяется, в результате чего усваиваемость продукта значительно повышается.

Компания "Золотые луга" производит не обычную простоквашу, а биопростоквашу. Она отличается тем, что сквашивание происходит с помощью бифидобактерий. Эти полезные бактерии способны бороться против патогенных и условно-патогенных микроорганизмов кишечника. Они активизируют обменные процессы, защищая тем самым организм от пищевых аллергий.

Биопростокваша богата пробиотиками, которые могут изменить состав микрофлоры кишечника таким образом, что иммунная система не так активно реагирует на присутствие в среде аллергенов, что существенно снижает аллергическую реакцию организма.

К тому же в продукте находятся витамины А и С, а также минеральные вещества – кальций, железо, калий и фосфор. С помощью биопростокваши можно восстановить равновесие кишечной микрофлоры, нормализовать пищеварительную и защитную функции организма и даже замедлить процессы старения.

Этот незаменимый продукт представлен в ассортименте компании "Золотые луга" под торговой маркой "Живи ЗдорОво!". В линейке кисломолочной продукции вы можете найти различные вкусы: например, биопростокваша со вкусом вишни или персика и манго.

С полным ассортиментом компании "Золотые луга" можно познакомиться на сайте интернет-магазина, а также оформить заказ через сервис бесплатной доставки продукции на дом или в офис. До 11 октября при онлайн-заказе на сумму от 500 рублей по промокоду "ОСЕНЬ" покупатель получает в подарок незаменимый в сезон простуд продукт – Ацидофилин.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.