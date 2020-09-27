Тюменская студия попала в шорт-лист лучших любительских театров

16:14 27 сентября 2020
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Иллюстрация Евы Соловей

Молодежный театр-студия "Быть" из Тюмени попал в шорт-лист лучших любительских театров на международной премии "Звезда театрала" в России. Конкуренцию тюменцам составляют омичи и новосибирцы.

"Звезда театрала" — единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий. За годы существования она стала символом непредвзятой оценки и общественного признания, потому что её лауреатов определяет самое массовое жюри — многотысячная зрительская аудитория.

В голосовании по лонг-листу приняло участие несколько десятков тысяч зрителей из самых разных стран. Больше всех голосовали россияне, за ними по количеству голосов следовала Украина, Болгария, США, Грузия, Германия, Беларусь, Франция и другие, пишет "Вслух.ру".

Поддержать театр-студию "Быть" можно, проголосовав на сайте "Звезды Театрала" в разделе "Лучший любительский театр". Голосование по шорт-листу продлится до конца ноября. Имена лауреатов будут объявлены на ежегодной торжественной церемонии в Театре им. Вахтангова, которая состоится 7 декабря.

Теги: голосование , премия , театр
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